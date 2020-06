Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Witterungsbedingter Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A98 (18.06.2020)

Geisingen (ots)

Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Engen im Hegau und Geisingen auf der in Richtung Stuttgart führenden Fahrbahn.

Der 55-jährige Lenker eines Mercedes-Benz GLC 250 befuhr die Bundesautobahn aus Richtung Singen in Fahrtrichtung Stuttgart. Er geriet bei plötzlich einsetzendem Starkregen auf regennassen Fahrbahn in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Mittelbetonschutzmauer. Anschließend schleuderte der Mercedes-Benz quer über die Fahrbahn auf den rechten Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 41-jährigen Pkw-Lenkers kam, der dort ebenfalls in Richtung Stuttgart fuhr.

Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw wurden stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Autobahn abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

