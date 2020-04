Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeuge gesucht!

Stadthagen (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2020, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, ereignete sich in 31655 Stadthagen, Enzer Straße 118, dortige Zufahrt zum Grundstück des Energieversorgunsunternehmen Westfalen Weser, ein Verkehrsunfall. Vermutlich stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer (evtl. Lkw) beim Wenden oder Rangieren, gegen die dortige Grundstücksmauer und verursachte Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeikommissarioat Stadthagen unter Tel. 05721/40040 .

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Ermittlungsdienst

POK Carsten Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell