Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bückeburg/Cammer (ots)

(ma)

An der Friller Straße in Bückeburg/Cammer haben heute Nacht gegen 03.20 Uhr unbekannte Täter einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten durch massives Aufhebeln des Automatengehäuses aufgebrochen und nahezu alle Zigaretten bzw. die Geldkassette entwendet.

Zuvor hatten die Straftäter an einer direkt danebenstehenden Straßenlaterne die Stromzufuhr unterbrochen, so dass sie im Dunkeln am Automaten arbeiten konnten.

Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtschaden von mindestens 2.500 Euro entstanden.

Hinweise zu beobachteten Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 057222-95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell