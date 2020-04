Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht!

Stadthagen (ots)

Am Ostersamstag, den 11.04.20, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz des Hagebaumarktes in Stadthagen, ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Opel Mokka linksseitig am Metallgitterzaun der Zufahrt zum Hagebaumarkt geparkt. Während ihrer Abwesenheit zum Einkaufen, muss der bislang unbekannte Verursacher den geparkten Pkw beim Rangieren an der hinteren Stoßstange touchiert haben und verursachte dadurch den Schaden. Anschließend entfernte sich dieser jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Stadthagen, Tel: 05721-40040.

