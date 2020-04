Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Feuer im Deister ruft die Polizei zum Einsatz.

Feggendorf (ots)

(He.) Am Samstag den 12.04.2020 um 20:00 Uhr entfachen zwei Erwachsenen Personen aus Peine, in der Nähe der Wallmannhütte im Deister ein Lagerfeuer. Die Wallmannhütte liegt im Bereich Feggendorf. Ein aufmerksamer Förster teilt das Feuer der Polizei mit, das Feuer konnte gelöscht werden. Die beiden Verursacher zeigten sich nach dem Gespräch mit der Polizei einsichtig, die Personalien der Verursacher wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell