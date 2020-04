Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Marklohe/Oyle (ots)

(LUE) Am Ostermontag, den 13.04.2020, gegen 21:30 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Hoya eine Verkehrskontrolle in der Bornbruchsheide in Marklohe/Oyle durch. Dabei wurde ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem blauen VW-Golf kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Cabriolet geführt hat. Ein durchgeführter Urintest deutete auf eine Cannabisbeeinflussung hin. Dem Mann wurde anschließend durch einen Arzt in der Helios Klinik in Nienburg eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf den 18-Jährigen wartet nun möglicherweise ein Bußgeld und auch ein Fahrverbot. Zunächst wurde ihm die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt.

