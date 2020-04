Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht nach heiklem Überholmanöver - Polizeikomissariat Hoya bittet um Zeugen

B214/Pennigsehl (ots)

TEI. Am 13.04.2020 gegen 12:10 Uhr befährt eine 18-jährige Fahrzeugführerin die B214 in Richtung Nienburg. In etwa 500 Meter vor der Abzweigung Pennigsehl setzte ein vermutlich dunkelfarbender PKW zum Überholmanöver an. Nach jenem scherte der Verkehrsteilnehmer mit zu geringen Abstand wieder vor die Fahranfängerin ein, sodass diese in den am Fahrbahnrand angrenzenden Seitenstreifen ausweichen musste. Auf diesem fuhr sie knapp 20 Meter entlang. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten. Personen wurden nicht verletzt. Am ihren PKW entstand Sachschaden. Im Anschluss berichtet die Fahranfängerin, dass ein hinter ihr fahrender, unbeteiligter Fahrzeugführer den Überholvorgang beobachtet habe. Mögliche Zeugen werden nun gebeten sich telefonisch unter der 04251/934640 bei dem Polizeikommissariat Hoya zu melden.

