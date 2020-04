Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad mit einer verletzten Person

Auetal OT Rehren (ots)

(jwp) Am Freitag, gegen 15:00 Uhr ereignete sich in Rehren auf der Rehrener Straße in Höhe der Anschlußstelle Rehren-Nord ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 41-jähriger Mann aus Bad Nenndorf wollte von der AS Rehren kommend nach links mit seinem Pkw VW in die Rehrener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 35-jährigen Mann aus Rodenberg, der mit seinem Motorrad BMW die Rehrener Straße in Richtung Apelern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Motorradfahrer verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Schaumburg verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 10000,-Euro.

