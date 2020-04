Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Liebenau (ots)

(BOE) Am 09.04.2020, gegen 17:45 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Marklohe ein Fahrzeug auf, welches sie vor Kurzem erst kontrollierten. Der Führerschein ist der Fahrerin zu dem Zeitpunkt aufgrund von Fahren unter Alkoholeinfluss beschlagnahmt worden. Bei der Kontrolle in Liebenau wird festgestellt, dass die Person erneut deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Daraufhin wird eine Blutentnahme auf der Dienststelle in Marklohe durchgeführt. Die Beschuldigte erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde zum zweiten Mal untersagt.

