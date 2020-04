Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand gegen Polizeibeamte

Bückeburg (ots)

(ma)

Zu einer polizeilichen Ingewahrsamnahme eines 42jährigen Obernkircheners kam es gestern gg. 15.15 Uhr auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte an der Neumarktstraße in Obernkirchen.

Der stark alkoholisierte Obernkirchener sprach zunächst eine 70jährige Frau an und wurde im Verlauf des Gesprächs extrem verbal aggressiv und nötigte die Rintelnerin über mehrere Minuten daran ihr Fahrzeug zu nutzen.

Ein Wachmann eines Sicherheitsunternehmens des Marktes wollte der sichtlich beeindruckten Seniorin helfen und wurde von dem 42jährigen ebenfalls beleidigt. Zudem riss der nicht zu bändigende Mann von einem haltenden Pkw eines 43jährigen Meerbeckers zweimal die Fahrertür auf. Ein 23jähriger Aerzener, der das unterbinden wollte, musste dann weitere Beleidigungen zu seiner Person ertragen.

Die Polizei erschien mit zwei Streifenwagen, um den Obernkirchener einen Platzverweis zu erteilen, dem er mehrfach nicht nachkam. Mit einfacher körperlicher Gewalt ist der 42jährige von den Beamten in Gewahrsam genommen worden, um ihn anschließend zur Polizei nach Bückeburg zu verbringen.

Der Alkoholisierte, der auch die Beamten beleidigte, schlug und trat vor der Verbringung in die Gewahrsamszelle um sich und verletzte einen Polizeibeamten durch Tritte am Oberkörper bzw. an der Hand. Der Beamte wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg beim Amtsgericht Bückeburg wurde dem Obernkirchener eine Blutprobe entnommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

Gegen den Obernkirchener wurden Strafverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer, erklärte, dass es auf Grund der Widerstandshandlung gegen die Polizeibeamten zum Einsatz der "Body-Cam" kam, die mögliche Übergriffe aufzeichnen und diese im Anschluss als Beweismittel dienen können.

