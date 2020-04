Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täterfestnahme nach Einbruch

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am heutigen Morgen gegen 04:20 Uhr wurden zwei Männer, ein 38-jähriger Nienburger und ein 57-jähriger Wolfsburger, nach einem Einbruch festgenommen. Beide waren unter Zuhilfenahme von Werkzeug und einem Bauzaun-Betonfuß in ein Lager eines provisorischen Drogeriemarktes in der Ziegelkampstraße eingedrungen. Dabei lösten sie Alarm aus, das alarmierte Wachunternehmen fuhr den Tatort an und bat um Unterstützung durch die örtliche Polizei. Das Gebäude wurde daraufhin umstellt und durch die eingesetzten Beamten durchsucht. Die beiden Täter flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Gebäude und konnten noch auf dem Gelände des Drogeriemarktes widerstandslos festgenommen werden. Mutmaßlich hatten es die beiden u.a. auf Tabakwaren und Spirituosen abgesehen. Da beide Täter augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, ordnete ein Richter des Bereitschaftsdienstes am Landgericht Verden die Entnahme von Blutproben an. Zudem lag gegen den 38-jährigen Nienburger ein mehrmonatiger Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Verden wegen diverser Eigentumsdelikte vor. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat dauern derweil an.

