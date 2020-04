Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Holzschuppen brennt

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Anwohner der Petzer Straße in Bückeburg hatte gestern gg. 12.00 Uhr großes Glück, dass er noch rechtzeig bemerkte, dass der direkt an seinem Wohnhaus angrenzende Holzschuppen in Brand stand.

Seine eigenen Löschversuche waren nicht zielführend, um das Feuer einzudämmen, so dass durch Nachbarn die Feuerwehr alarmiert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, wurde das Wohnhaus nicht in Mitleidenschaft gezogen und Personenschäden waren auch nicht zu verzeichnen.

Ursache für den Brand war wahrscheinlich ein genutztes Abflammgerät des Wohnhausinhabers, das er zum Entfernen von Unkraut an dem Holzschuppen kurz zuvor verwendet hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell