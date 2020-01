Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheiben zweier Bushaltestellen zerstört

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 11.01.2020, zwischen 06.30 und 07.30 Uhr wurden sämtliche Scheiben der Bushaltestellenunterstände an der Spiegelstraße und an der Kölner Str. in Höhe der Gesamtschule zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02251-799 0 entgegen.

