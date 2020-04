Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verstoß gegen die Allgemeinverfügung Corona

Rinteln (ots)

(jwp) Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Rinteln 6 junge Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren aufd em Weseranger-Parkplatz angetroffen,ohne den geforderten Mindestabstand von 1,5m zueinander einzuhalten. Weiterhin stammten sie auch nicht aus einem Haushalt. Auf diesen Umstand angesprochen reagierten sie äußerst uneinsichtig. Sie müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Polizei weist daraufhin hin, dass die Beschränkungen der Allgemeinverfügung immer noch gelten und auch überprüft werden. Zum Wohle aller muss sich an diese Regeln gehalten werden.

