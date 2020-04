Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln OT Friedrichswald (ots)

(jwp) Am Samstag gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 434 zwischen Goldbeck und Freidrichswald ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Hessisch Oldendorf befuhr mit seinem Pkw die Landesstraße aus Richtung Goldbeck kommend. Kurz vor der Ortschaft Friedrichswald kam er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigt dadurch einen Leitpfosten. Durch starkes Gegenlenken nach rechts kommt er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und schlägt mit der Fahrzeugfront in die Böschung ein. Der Pkw vw ist dadurch nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 5000,-Euro.

