Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Safer-Internet-Day 2020 - Benutzen Sie sichere Kennworte!

Kreis Soest (ots)

Sicherheit im Internet ist ein Thema welches immer wichtiger wird. Wir kaufen immer mehr Dinge in Online-Stores oder bei Auktionsplattformen. Doch dabei werden auch immer mehr Menschen übers Ohr gehauen, betrogen und bestohlen. Darum fängt Internetsicherheit immer beim Benutzer an. Eine gute und aktuelle Antivirensoftware sollte genauso selbstverständlich sein, wie das Benutzen sicherer Passworte. Dies ist für keinen Internetbenutzer neu, die Meisten befürworten das auch, aber daran halten sich letztlich nur wenige. Dabei ist es so einfach. Was ist ein sicheres Passwort? Ein sicheres Kennwort sollte aus mindestens 12 Zeichen bestehen. Dabei sollten Sie alle Zeichengruppen benutzen: - Kleinbuchstaben - Großbuchstaben - Zahlen - Sonderzeichen Wie man sich selbst ein sicheres Kennwort ausdenkt, können Sie auf unserer Internetseite unter: https://soest.polizei.nrw/artikel/safer-internet-day nachlesen. Um Kennworte zu speichern, gibt es hervorragende Handy-Apps. Da brauch man sich nur ein Kennwort zu merken und hat so Zugriff auf alle Kennwörter die man hat, und das sind meist nicht wenige. Apropos nur ein Kennwort merken: Wer all seine Webanwendungen, Web-Stores, E-Mail-Konten und Social-Media-Accounts mit demselben Kennwort versieht, der kann böse hereinfallen wenn es geknackt oder gehackt wird. Das wissen zwar auch alle, doch ... So - wir hoffen, dass Sie heute noch etwas vor haben: Kennworte wechseln!

