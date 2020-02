Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Auf frischer Tat ertappt

Anröchte (ots)

Auf frischer Tat konnte die Polizei, alarmiert durch Zeugen, am Samstag, gegen 15:55 Uhr, an der Dieselstraße ein paar Diebe ertappen. Drei Männer hatten Altmetall von einem Firmengelände in ihr Fahrzeug verladen und waren dabei von aufmerksamen Zeugen beobachtet worden. Neben dem Altmetall fanden sich noch mehrere Navigationsgeräte und eine Autobatterie in dem Wagen, der bei der Ankunft der Polizei nur noch mit zwei Männern besetzt war. Die beiden 23 und 19 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen. Der dritte Mann ist flüchtig. (wo)

