Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Einbruch

Möhnesee (ots)

Durch die Balkontür gelangten in der Zeit zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 07:10 Uhr, unbekannte Täter in ein Haus am "Krummer Weg". Die Räume wurden durchsucht, eine Wohnungstür aufgebrochen. Ob und was entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

