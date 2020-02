Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Scheibe eingeschlagen

Ense (ots)

Am Eichenweg schlugen in der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Sonntag, 10:10 Uhr, Einbrecher die Scheibe der Terrassentür eines Hauses ein. Dadurch konnten sie in die Räume gelangen und diese komplett durchsuchen. Sie konnten jedoch nichts erbeuten. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell