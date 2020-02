Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Schmierereien an Windrad

Lippetal (ots)

Ein Windrad an der Straße Am Rott wurde in der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, mit Farbe beschmiert. Da sich die Schmierereien zur Straße hin befinden, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei. (wo)

