POL-MS: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet - Aufmerksame Zeuge informieren die Polizei - Zeugen gesucht

48151 Münster (ots)

Am späten Freitagabend (2.8., 22:20 Uhr) beschädigte ein weißer Kühltransporter einen an der Weißenburgstraße in Höhe Metzer Straße abgestellten PKW. Der Transporter setzte seine Fahrt fort und wurde auf dem Gelände einer Unterkunft an der Weißenburgstraße abgestellt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte nach dem Unfall eine 17-jährige aus Minden das Fahrzeug unsicher und mit konstant hoher Motordrehzahl auf das Gelände gefahren. Zuvor soll jedoch ihr 21-jähriger Begleiter das Fahrzeug vom Schlossplatz ins Geistviertel gefahren und dort den Unfall verursacht haben.

Beide Personen waren erheblich alkoholisiert, die 17-jährige verfügt nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

