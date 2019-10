Polizei Dortmund

POL-DO: Jeep-Fahrerin musste nach Drogenkonsum und Unfall den Führerschein abgeben

Dortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag (14.10.) in Dortmund-Eving ermittelt die Polizei gegen eine 33-jährige Autofahrerin. Sie ist nicht nur die mutmaßliche Unfallverursacherin, sondern steht auch unter dem Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen am Steuer gesessen zu haben.

Um 13.23 Uhr wartete die Fahrerin in ihrem Geländewagen auf der rechten Spur der Evinger Straße vor einer roten Ampel, um nach rechts auf die Bergstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben entschied sie sich spontan, nach links abzubiegen. Sie fuhr an und übersah nach ersten Erkenntnissen beim Spurwechsel den Mercedes einer 31-jährigen Dortmunderin.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 25-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert und ambulant behandelt.

Am Unfallort gab die Jeep-Fahrerin an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. In der Polizeiwache musste sie eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

