POL-VER: ++Abbiegeunfall fordert hohen Schaden++Autofahrer von der Sonne geblendet++Fußgängerin entgeht nur knapp einem Zusammenstoß - Wer beobachtete Beinaheunfall in der Apothekenstraße?++

Abbiegeunfall fordert hohen Schaden Langwedel. An der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes in der Großen Straße sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die Folgen sind erheblich: Eine 28-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Zu dem Zusammenstoß war es gekommen, als die 28-Jährige auf den Parkplatz abbiegen wollte und dabei von einer 78-jährigen Autofahrerin übersehen wurde, die den Parkplatz im selben Moment verlassen wollte.

Autofahrer von der Sonne geblendet Schwanewede. Die tief stehende Sonne soll eine 43-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag derart geblendet haben, dass sie beim Abbiegen von der Ahrnken- auf die Betonstraße einen querenden Sattelzug übersah und dagegen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Fußgängerin entgeht nur knapp einem Zusammenstoß - Wer beobachtete Beinaheunfall in der Apothekenstraße? Lilienthal. Es hat nicht viel gefehlt, dann wäre eine 59-jährige Fußgängerin bereits am Freitag vergangener Woche in der Apothekenstraße von einem unverhältnismäßig schnell in Richtung Klosterstraße fahrenden silbergrauen Auto angefahren worden. Eigenen Angaben zufolge musste sich die Lilienthalerin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, um einem Zusammenstoß mit unter Umständen schwerwiegenden Folgen zu entgehen. Dabei stürzte die 59-Jährige allerdings zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Inzwischen hat sie den Vorfall der örtlichen Polizei gemeldet, die Ermittlungen eingeleitet hat und nun auf der Suche nach dem betreffenden Autofahrer ist. Der Vorfall ereignete sich am 21. Februar, gegen 11.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen.

