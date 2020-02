POL-VER: ++Einbruch in Reifenlager verursacht hohen Schaden++Unbekannte beschädigen Buswartehäuschen++Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr++Totalschaden nach Auffahrunfall...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Einbruch in Reifenlager verursacht hohen Schaden Oyten. Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro ist in der Nacht zu Montag bei einem Einbruch in ein Reifenlager im Bockhorster Weg entstanden. Ganz offensichtlich hatten es die Täter ausschließlich auf hochwertige Reifen abgesehen. Gestohlen wurden insgesamt 60 Reifensätze, die die Täter mit Hilfe eines größeren Fahrzeuges oder Anhängers abtransportiert haben dürften. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie dabei beobachtet worden sein könnten. Zeugenhinweise nehmen die Dienststellen in Oyten (Telefon 04207/1285) oder Achim (04202/9960) entgegen.

Unbekannte beschädigen Buswartehäuschen Oyten. Unbekannte haben am Wochenende die Glasscheibe eines Buswartehäuschens in der Großen Straße eingeschlagen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe nehmen die Dienststellen in Oyten (Telefon 04207/1285) oder Achim (04202/9960) entgegen.

Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr Dörverden. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Verdener Polizei haben am Montagabend in der Straße "Alte Reihe" einen Autofahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Soforttest am sogenannten Alcomaten verlief positiv und zeigte einen Wert von 2,36 Promille an. Daraufhin wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Totalschaden nach Auffahrunfall Verden. Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist am Montagmittag bei einem Auffahrunfall auf Lindhooper Straße entstanden. Ein 30-jähriger Verdener, der mit seinem VW-Golf in Richtung Kirchlinteln unterwegs war, fuhr aus Unachtsamkeit auf das verkehrsbedingt haltende Auto eines 31-jährigen Kirchlintlers auf. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrer unverletzt, an ihren Autos entstanden jedoch Schäden. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Unfall bei Überholmanöver Grasberg. Auf der Wörpedorfer Straße ist es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter gekommen. Ein 81-jähriger Lilienthaler wollte zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Dabei erkannte er nicht, dass die 56-jährige Fahrerin eines sogenannten Sprinters auf ein Firmengrundstück abbiegen wollte und den Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte. Trotz Vollbremsung kam es zum Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, jedoch ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand.

Alkoholisierte Autofahrerin rutscht in den Graben Holste. Unter Alkoholeinfluss ist eine 54-jährige Autofahrerin aus Holste am Montagnachmittag beim Befahren der Straße "Zum Neuen Esch" von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Die 54-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand lediglich geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest und veranlassten einen Soforttest am sogenannten Alcomaten. Das Testgerät wies einen Atemalkoholwert von 2,44 Promille auf, woraufhin der Frau eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

