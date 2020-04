Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugin beobachtet Fahrraddieb

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein Fahrraddieb von der Polizei noch in der Nähe des Tatortes angetroffen und in Gewahrsam genommen werden konnte. Die 29-jährige Nienburgerin beobachtete gegen 10 Uhr am heutigen Morgen, wie ein 41-jähriger Nienburger in der Rhinstraße an dem dortigen Fahrradständer an einem abgeschlossenen Fahrrad manipulierte. Anschließend schob der Mann das Fahrrad in aller Ruhe in die Lange Straße. Die Frau informierte umgehend die Polizei und verfolgte den Mann zu Fuß. In Höhe eines Drogeriemarktes stellte der Mann das Fahrrad ab und betrat das Geschäft. Zu dem Zeitpunkt, als die eingesetzten Beamten das Geschäft aufsuchten um nach dem Täter Ausschau zu halten, wurde dieser von einer Mitarbeiterin des Drogeriemarktes festgehalten: Im Geschäft hatte er einen Kosmetikartikel ergriffen und eingesteckt. Der Nienburger wurde von den Beamten nebst Fahrrad zur Dientstelle verbacht und später nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Eigentümer des entwendeten Mountainbikes, welches einen Wert von ca. 400 EUR hat, meldete sich kurze Zeit später telefonisch in der Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell