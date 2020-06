Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Manipulation an Motorroller

Konstanz (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde an einem in der Wollmatinger Straße abgestellten Motorroller eine Schraube am Bremshebel entfernt. Als der Besitzer des Rollers diesen in Betrieb nahm, bemerkte er diesen Umstand zunächst nicht. Erst als er verkehrsbedingt abbremsen musste, gelang es ihm nur unter Zuhilfenahme der zweiten Bremse, das Fahrzeug abzubremsen. Hierbei kippte der Roller auf die Seite. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Eine Fachwerkstatt bezweifelte, dass sich die Schraube von alleine gelöst hat. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz in Verbindung zu setzen. Tel. 07531/9950.

