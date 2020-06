Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfallflucht

Zeugenaufruf

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr und Freitag, 18.00 Uhr, wurde ein in der Bürkstraße geparkter Daimler-Benz beschädigt. Am Pkw konnten am Kotflügel vorne rechts blaue Farbantragungen gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen. Tel.: 07720/85000.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell