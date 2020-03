Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Blitzeinbruch in Frohnhausen zielt auf Zigaretten - Nach sexueller Beleidigung in Herborn weitere Opfer gesucht - In Rohbau eingestiegen - Drogenfahrer gestoppt -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg-Frohnhausen: Zigaretten bei Blitzeinbruch erbeutet -

Im Laufe der zurückliegenden Nacht stiegen Diebe in den Edeka-Markt in der Lindenstraße ein. Heute Morgen um 03.30 Uhr entdeckte ein Zulieferer die aufgebrochene Tür.

Im Zeitraum von 18.30 Uhr gestern Abend (18.03.2020) bis zur Entdeckung in den frühen Morgenstunden hebelten die Täter eine Tür brachial auf und griffen sich aus dem Kassenbereich sämtliche Zigaretten. Mehrere Polizisten umstellten nach der Mitteilung des Zulieferers den Markt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Täter darin aufhielten. Bei der Absuche im Edeka wurden die Kolleginnen und Kollegen von einem Diensthund unterstützt. Die Diebe waren bereits geflüchtet. Angaben zur Menge und zum Wert der erbeuteten Tabakwaren können momentan noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der zurückliegenden Nacht beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge an dem Markt aufgefallen? Wer hat im genannten Tatzeitraum ein auffällig schnell fahrendes Auto im Bereich von Frohnhausen beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Sexuell beleidigt / Polizei sucht weitere Opfer -

Am Sonntagnachmittag (15.03.2020) nahmen Herborner Polizisten einen 24-Jährigen vorläufig fest. Der junge Mann hatte zuvor eine 16-Jährige sexuell beleidigt und ihr gegenüber obszöne Gesten gemacht. Offensichtlich gibt es weiter Opfer - die Herborner Polizei bittet diese, sich zu melden.

Gegen 13.15 Uhr saß das jugendliche Opfer auf dem Beifahrersitz eines am Fahrbahnrand der Hauptstraße 91 geparkten Autos. Der 24-Jährige kam zu ihr und warf ihr zunächst "Luftküsse" zu und tat so, als ob sie die 16-Jährige küssen wollte. Zudem schob er als obszöne Geste sein Becken mehrfach vor und zurück, um damit die Bewegungen eines Geschlechtsverkehrs nachzuahmen. Anschließend ging er in Richtung Marktplatz davon. Gemeinsam mit ihrem Vater machte sich das Opfer auf die Suche nach dem Täter. Sie entdeckten ihn auf dem Marktplatz und informierten die Polizei. Das Eintreffen einer Streife wollte der 24-Jährige offensichtlich nicht abwarten. So kam es bei dem Versuch ihn festzuhalten zu einem kleinen Handgemenge, in dessen Verlauf der Mann sich losriss und in Richtung Bahnhof davonlief. Am Bahnhof nahmen ihn Herborner Polizisten letztlich fest. Nach Auskunft der 16-Jährigen soll der Täter zuvor in der Hauptstraße in ähnlicher Weise weibliche Personen belästigt bzw. beleidigt haben.

Der 24-Jährige stammt aus Somalia und hat seinen Wohnsitz in Herborn. Er hat einen schwarzen Vollbart und trug am Sonntag einen olivfarbenen Parka, blaue Jeans sowie eine grün-gelb-graue Wollmütze. Nach seiner Personalienfeststellung wurde er von der Polizeistreife wieder entlassen.

Die Herborner Polizei sucht nun nach weiteren Opfern und bittet Frauen, die am Sonntag in der Herborner Innenstadt von dem 24-Jährigen belästigt oder beleidigt wurden, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar: In Rohbau eingestiegen -

Der Rohbau einer Bäckereifiliale im Neuen Weg rückte in der Nacht von Dienstag (17.03.2020) auf Mittwoch (18.02.2020) in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen 18.00 Uhr und 14.30 Uhr hebelten sie ein Fenster zu dem Gebäude auf und stiegen ein. Dort ließen sie Werkzeuge eines Trockenbauers im Wert von ca. 1.000 Euro mitgehen. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Oberdorf: Drogenfahrt -

Gestern Abend (18.03.2020) stoppten Wetzlarer Polizisten einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer. Der 29-Jährige war gegen 23.00 Uhr mit seinem Polo auf der Braunfelser Straße unterwegs, als er ins Visier der Ordnungshüter geriet. Die kontrollierten ihn und führten Reaktions- und Konzentrationstests mit ihm durch. Die Ergebnisse erhärteten den Verdacht, dass der Solmser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem stellten sie bei ihm etwa drei Gramm Amphetamin sicher. Der Drogenfahrer musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Polizei ermittelt wegen der Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

