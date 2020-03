Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Hündin an Gift verendet? - Schaden am Sharan - Mülltonnen brennen in Dillenburg - Imbiss durchwühlt - Lack zerkratzt - Diebe wollen in Biergarten-Pavillon einsteigen -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Dillbrecht: Hund an Gift verendet? / Polizei bittet um Mithilfe -

Nachdem ein Hund im Feld bei Dillbrecht eine unbekannte Substanz verschlungen hatte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und er musste letztlich eingeschläfert werden. Die Besitzerin war am Montag vor einer Woche (09.03.2020) mit dem Tier im Feld in der Verlängerung der Schwarzbachstraße in Richtung Grillhütte unterwegs. Auf einer Freifläche verschlag der Hund etwas, bevor sie eingreifen konnte. Am nächsten Tag setzten Durchfall und Erbrechen bei dem Tier ein, nach und nach verschlechterte sich der Gesundheitszustand, so dass die Hündin am 14.03.2020 eingeschläfert werden musste. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Tod im Zusammenhang mit der verschlungenen Substanz in Verbindung steht. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um einen Giftköder handelte. Sie suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu dem Köder oder dem unbekannten Ausleger machen können. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Hirzenhain: Schaden am Sharan -

Rund 300 Euro wird der Besitzer eines schwarzen VW Sharan aufbringen müssen, nachdem Unbekannte ihm eine Scheibe am Wagen beschädigt hatten. Der Van parkte zwischen Montagabend (16.03.2020) und Dienstagmorgen (17.03.2020) in der Hofstraße. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Mehrere Mülleimer brennen -

Einen mehr als fragwürdigen Spaß machten sich Unbekannte gestern Abend (17.03.2020), als sie im Stadtgebiet mehrere Mülleimer in Brand setzten. Gegen 20.00 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Nach und nach mussten die Brandbekämpfer Mülleimer an Gleis 6 des Bahnhofs, in der Herwigstraße in Höhe des Lidl, in der Jahnstraße gegenüber dem Gymnasium sowie im Hofgarten löschen. Der Schaden liegt bei insgesamt rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter gestern ab 20.00 Uhr vom Bahnhof aus über die Herwig- und Jahnstraße bis zum Hofgarten beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Seelbach: Imbiss durchwühlt -

Im Zeitraum von Sonntag (15.03.2020) bis Montag (16.03.2020) machten sich Diebe an einem leer stehenden Imbiss in der Marburger Straße zu schaffen. Über ein Fenster stiegen sie ein und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers machten die Täter keine Beute. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 300 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Werdorf: Lack zerkratzt -

Auf rund 500 Euro schätzen Polizisten den Schaden, den Unbekannte im Lack eines schwarzen Audi A5 zurückließen. Das Coupé parkte am Dienstag (17.03.2020), zwischen 02.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Friedensstraße. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Fahrertür sowie in den hinteren Kotflügel dieser Fahrzeugseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diebe im Biergarten -

Der Pavillon des Biergartens auf der Lahninsel rückte am Wochenbeginn in den Fokus unbekannter Diebe. Sie schoben einen Rollladen des Verkaufsstandes hoch und wollten offensichtlich einsteigen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe gestört wurden und nichts mitgehen ließen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe in der Nacht von Montag (16.03.2020) auf Dienstag (17.03.2020) beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell