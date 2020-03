Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugin verfolgt Fahrraddieb in Wetzlar

Geldbörsendiebstahl gleich mitaufgeklärt

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Dank einer aufmerksamen Zeugin nahmen Wetzlarer Polizisten gestern Abend (16.03.2020) einen Fahrraddieb fest. Zudem entdeckte die Zeugin eine Geldbörse, die der 29-Jährige offensichtlich zuvor hatte mitgehen lassen.

Die Zeugin beobachtete im Dunkeln in der Straße "Am Deutschherrenberg" zwei oder drei Täter, die sich mit einem E-Bike aus einem Garten davonmachen wollten. Als sich die Männer ertappt fühlten, gaben sie Fersengeld. Der Zeugin gelang es einen der Männer zu verfolgen und per Handy die Polizei über ihren aktuellen Standort auf dem Laufenden zu halten. Eine Streife der Wetzlarer Ordnungshüter nahm den Täter wenig später fest. Im Garten "Am Deutschherrenberg" fand sich zudem eine Geldbörse auf dem Boden. Die Besitzerin gab gegenüber der Polizei an, dass diese eigentlich in ihrem Auto liegen sollte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrraddieb ihren Octavia öffnete, das Portemonnaie daraus stahl und im Garten verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Komplizen des 29-Jährigen verlief ohne Erfolg.

Der 29-Jährige mit albanischer Staatsangehörigkeit hat seinen Wohnsitz in Gießen und ist der Polizei kein Unbekannter. Gegen ihn wurde bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten ermittelt. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

