Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen für den Landkreis Rottweil

Rottweil (ots)

Oberndorf - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw auf dem Aldi/Real-Parkplatz in Oberndorf. Im Zeitraum von 09 bis 10 Uhr wurde dessen A-Klasse durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Augenscheinlich wurde beim Parken die A-Klasse im Bereich des rechten Kotflügels beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000.- EUR. Die Polizei bitte darum, dass sich mögliche Zeugen oder der Unfallverursacher beim Polizeirevier Oberndorf melden. Telefon 07423/8101-0.

Oberndorf - Diebstahl von Handy

Am frühen Sonntagmorgen traf eine Fußgängerin auf eine männliche Person im Bereich der Rosenbergstraße. Nach einem Gespräch und dem Umstand, dass der Mann die Frau begleitete, entwendete dieser unvermittelt das Handy der Geschädigten, als sie das Telefon in der Hand hielt. Nach der Wegnahme rannte der unbekannte Täter in Richtung Spindel weg. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Täter schwer erkannt werden. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 100.- EUR, sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Oberndorf entgegen.

Zimmern o.R. - Vandalismus

In der Nacht von Freitag auf Samstag traten im Schmelzeweg bislang unbekannte Täter gegen einen Weidezaun, der aus Holzlatten bestand. Insgesamt wurden durch die Tritte gegen die Latten 30 Stück zerstört und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.- EUR. Zur Klärung dieser sinnlosen Sachbeschädigung ist das Polizeirevier Rottweil auf Zeugenwahrnehmungen angewiesen. Mögliche Zeugen mögen sich unter der Nummer 0741/477-0 melden.

Rottweil - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Am Samstagabend stellte eine Streife des Polizeireviers Rottweil während der Streifenfahrt gegen halb zehn Uhr fest, dass am Wartehäuschen der Haltestelle in der Oberndorfer Straße die dortigen Scheiben zerstört wurden. Auch wurde mutwillig die Beleuchtung zerstört, diese lag zusammengetreten auf dem Boden. Das Polizeirevier Rottweil benötigt zur Klärung der Tat weitere Hinweise. Mögliche Zeugen des Vandalismus werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

