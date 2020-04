Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Neuhausen ob Eck, K 5945 Altental) Unbekannter verliert mehrere größere Kalksteine von der Ladung und verursacht dadurch Beschädigung eines Autos - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen - Neuhausen ob Eck, K 5945 Altental (ots)

Am Dienstag, vermutlich zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrer eines Lastwagens oder auch eines Auto-Anhängergespanns zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck auf der Kreisstraße 5945, in einer Kurve im Bereich des Altentals, von seiner Ladung drei größere Kalksteine verloren und so die Beschädigung eines nachfolgenden Autos verursacht. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit einem VW Polo auf der K 5945 von Tuttlingen in Richtung Neuhausen. Als die junge Frau beim Altental um die Kurve kam, lagen dort die drei, mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern große Kalksteine mitten auf der Fahrbahn. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, so dass der Polo mit dem vorderen rechten Rad über einen der Steine fuhr. Hierbei wurde der Reifen und die Felge des Vorderrades erheblich beschädigt. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun und bittet um Hinweise zum Verursacher der verlorenen Ladung.

