Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Kirchen-Hausen) Unbekannter Fahrradfahrer fährt gegen geparktes Auto in der Tulpenstraße und meldete sich nicht - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen, Kirchen-Hausen (ots)

Im Zeitraum von Montagspätnachmittag, 16.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 05.30 Uhr, ist ein derzeit noch unbekannter Radfahrer in der Tulpenstraße, etwa auf Höhe des Gebäudes Nummer 14, gegen das Fahrzeugheck eines dort geparkten Volvos gefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich beziehungsweise den angerichteten Schaden an dem Volvo in Höhe von rund 500 Euro zu melden, fuhr der Radler weiter. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem derzeit noch unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen (07461 941-0) oder dem Polizeiposten Immendingen (07462 9464-0) in Verbindung zu setzen.

