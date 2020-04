Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Grasfläche in Brand geraten (21.04.2020)

Hammereisenbach-Bregenbach (ots)

Aus unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 16 Uhr in Bregenbach in der Straße "Am Sommerberg" am dortigen Waldrand eine etwa 5 m x 10 m große Grasfläche in Brand. Aufmerksame Anwohner und Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die mit etwa 50 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Vöhrenbach und Hammereisenbach anrückten. Durch das rasche Löschen der Anwohner und der Feuerwehren konnte ein Ausbreiten auf den Wald verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell