Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung Königstraße und Alleenstraße ereignet hat, sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 10.50 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem Ford Fiesta - von der Neuhauser Straße kommend - auf der Alleenstraße und wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die Königsstraße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen entgegenkommenden Ford Focus eines 61-Jährigen, welcher auf der Alleenstraße die Kreuzung geradeaus in Richtung Neuhauser Straße überqueren wollte. Zwischen beiden Fords kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Der Fahrer des Fiestas musste zudem noch zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Schließliche entfernte ein verständigter Abschleppdienst die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos von der Unfallstelle. An diesen war Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

