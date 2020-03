Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte ermitteln nach einer Kollision am Sonntag in der Uhlandstraße wegen Unfallflucht und hoffen diesbezüglich auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie den Ermittlern am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag, zwischen 9 Uhr und 15:30 Uhr, gegen einen schwarzen, vor dem Anwesen Nummer zwei geparkten Audi A3 geprallt und hat sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise zu dem nun gesuchten Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 07221 32172 erbeten. /wo

