Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrschüler tritt nach misslungener Fahrprüfung gegen Fahrschulwagen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Brackwede - Ein 21-jähriger Bielefelder Fahrschüler beschädigte am Mittwoch, 12.2.2020, auf der Berliner Straße, offensichtlich aus Frust über eine nicht bestandene Fahrprüfung, den Fahrschulwagen durch einen Tritt und verhielt sich gegenüber dem Fahrlehrer aggressiv.

Der 58-jährige Fahrlehrer hatte dem jungen Mann geraten, vor der Fahrprüfung noch einige Fahrstunden zu absolvieren. Diesen Rat nahm der Fahrschüler nicht an und fiel am 12.2.2020 prompt durch die Fahrprüfung. Daraufhin kam es gegen 14.25 Uhr zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Fahrlehrer und Fahrschüler. Als der Fahrlehrer ihm deswegen mitteilte, sich eine andere Fahrschule zu suchen, wurde der 21-Jährige noch aggressiver, stieg aus dem Fahrschulwagen aus, beschimpfte und beleidigte den Fahrlehrer und versuchte, diesen zu bespucken. Als der Fahrlehrer die Türen des Peugeot von innen verriegelte, trat der junge Mann mehrfach gegen den vorderen Kotflügel, wodurch der PKW beschädigt wurde. Der Fahrlehrer erstattete anschließend Strafanzeige gegen den 21-Jährigen wegen Sachbeschädigung an Kfz.

