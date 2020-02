Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeistreife beobachtet Alkoholfahrt und zieht Fahrer aus dem Verkehr

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Schildesche - Bei einer augenscheinlich zu schnellen Fahrt auf der Beckhausstraße durch den Kreisverkehr in Höhe Turbinenstraße geriet am Dienstag, 11.2.2020, ein stark wankender Geländewagen in den Fokus einer Polizeistreife. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Gegen 22.30 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer mit seinem SUV nach den Beobachtungen einer Streifenwagenbesatzung mit überhöhter Geschwindigkeit die Beckhausstraße in Richtung Engersche Straße. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Höhe Turbinenstraße geriet das Fahrzeug offensichtlich aufgrund hektischer Lenkbewegungen stark ins Wanken. Das Fahrzeug wurde von der Polizeistreife zur Kontrolle angehalten. Als der Fahrer aus dem Auto ausstieg, bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft. Außerdem lallte der Fahrer und konnte augenscheinlich nur mühsam das Gleichgewicht halten. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab, so dass ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

