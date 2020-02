Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Im Zeitraum vom 21.02.2020, 16:00 Uhr bis zum 24.02.2020, 06:45 Uhr, gelang es unbekannten Tätern in die 2. Etage eines Bürohauses am Alten Markt einzudringen und die Büroräume zu durchsuchen. Dort entwendeten sie Münzgeld sowie diverse private Gegenstände. Im Zeitraum vom 23.02.2020, 21:30 Uhr bis zum 24.02.2020, 08:35 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Cuxhavener Straße zunächst das geschlossene Rolltor und anschließend den Schließzylinder der Eingangstür und drangen in den dortigen Kiosk ein. Aus dem Verkaufsraum wurden Tabakwaren mit erheblichem Wert sowie Bargeld entwendet. An der Breslauer Straße versuchten unbekannte Täter im Zeitraum vom 01.01.2020, 00:00 Uhr bis zum 21.02.2020, 15:00 Uhr, die Terrassentür eines Gebäudes aufzuhebeln. Am 22.02.2020, zwischen 18:00 Uhr und 23:40 Uhr, brachen Täter in eine Wohnung in der Ronsdorfer Straße ein. Sie entwendeten Bargeld und Goldschmuck. In der Allensteiner Straße verschaffte sich am 23.02.2020, zwischen 01:00 Uhr und 01:34 Uhr, ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Bürogebäude. Der Täter wurde durch einen Zeugen angesprochen und flüchtete ohne Beute von der Tatörtlichkeit. In der Straße Am Diek gelang es unbekannten Tätern am 21.02.2020, zwischen 00:30 Uhr und 12:00 Uhr, in einer Gaststätte Geldspielautomaten aufzuhebeln und Bargeld zu entwenden. Remscheid - Im Gustav-Michel-Weg schlugen Täter im Zeitraum vom 21.02.2020, 16:00 Uhr bis 22.02.2020, 16:00 Uhr, die Scheibe einer Schule ein, aus der sie Eau de Toilette entwendeten. Am 21.02.2020, zwischen 04:50 Uhr und 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Kölner Straße zwei Geldspielautomaten auf und entfernten sich mit Bargeld von der Tatörtlichkeit. Solingen - In ein Bekleidungsgeschäft in der Linkgasse wurde im Zeitraum vom 22.02.2020, 19:00 Uhr bis zum 24.02.2020, 09:30 Uhr, eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Elektronik, Bargeld und Modeschmuck. Aus einem weiteren Geschäft in der Linkgasse wurde im Zeitraum vom 21.02.2020, 18:00 Uhr bis zum 24.02.2020, 10:20 Uhr, Bargeld entwendet. Unbekannten Tätern gelang es am 23.02.2020, zwischen 23:00 Uhr und 23:05 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters in ein Altenheim in der Cronenberger Straße zu gelangen. Dort wurden sie durch das Pflegepersonal überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung ohne Tatbeute. (jb) Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Ihre Kriminalpolizei berät Sie gerne zum Thema Einbruchschutz. Wir sind unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 für Sie erreichbar.

