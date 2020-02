Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto überschlug sich auf der L74

Wuppertal (ots)

Auf der L74 in Wuppertal überschlug sich gestern (24.02.2020, 21:20 Uhr) eine Solingerin mit ihrem VW. Die junge Frau (21) war in Richtung Solingen unterwegs, als sie kurz vor dem Parkplatz Burgholz aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie prallte gegen eine Schutzplanke und schleuderte eine Böschung hinauf. Hier kippte der Polo um und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte die Unfallfahrerin zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L74 in Fahrtrichtung Müngsten komplett gesperrt werden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 14.000 Euro. (weit)

