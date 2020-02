Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnungsbrand in Wuppertal-Wichlinghausen - Person verstorben

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (21.02.2020, 04:30 Uhr) kam es zu einem Brand in einer Wohnung an der Schäferstraße in Wuppertal, bei dem eine Person ums Leben kam. Aus bislang unbekannter Ursache entstand das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Bei den Löscharbeiten fanden die Retter in der Brandwohnung den Leichnam einer Person, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die 58-jährige Bewohnerin handelt. Eine weitere Person (58) und dessen Hund mussten durch die Feuerwehr mittels Drehleiter der Feuerwehr aus dem Obergeschoss des verrauchten Hauses gerettet und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Ermittlung der Brandursache setzt die Kriminalpolizei noch am heutigen Tag einen Brandursachensachverständigen ein. Die genaue Identität der verstorbenen Person und die Todesursache werden in einer Obduktion geklärt. (weit)

