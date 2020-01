Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Strohmiete angezündet

Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 22. Januar (Mittwoch) wurde die Polizei gegen 23.25 Uhr, zum Brand einer Stohmiete an der Industrieparkstraße gerufen. Die Feuerwehr ließ die Miete kontrolliert abbrennen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um Brandstiftung. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei deshalb Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell