Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handy aus Jackentasche gestohlen

Erkelenz (ots)

Eine 25-jährige Frau aus Erkelenz wurde am Dienstag (21. Januar) Opfer eines Taschendiebstahls. Sie lud gegen 8.40 Uhr am Marienweg ihr Kind ins Auto und kratzte dann Eis von der Windschutzscheibe. Anschließend setzte sie sich in ihr Fahrzeug und fuhr los. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihr Handy fehlte, welches sich in ihrer Jackentasche befunden hatte. Eine unbekannte Person hatte es ihr offenbar unbemerkt entwendet, während sie mit den Vorbereitungen für ihre Fahrt beschäftigt war. Die junge Frau suchte daraufhin eine Polizeidienststelle auf und zeigte den Diebstahl an. Hinweise auf den Täter/die Täterin liegen bislang nicht vor.

