Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Falsche Polizeibeamte rufen in Driedorf, Haiger und Bischoffen an

Betrüger scheitern an Senioren

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Driedorf, Bischoffen und Haiger: Falsche Polizeibeamte rufen an / Betrüger scheitern an Senioren

Am gestrigen Abend (09.01.2020) suchten Betrüger im Lahn-Dill-Kreis nach Opfer. Die Unbekannten gaben sich als Ermittler der Kriminalpolizei aus und wollten so an die Wertsachen der Senioren gelangen. Die Opfer erkannten das Spiel und beendeten die Gespräche.

Auch dieses Mal erklärten die falschen Ermittler, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft festgenommen worden sei und es Hinweise darauf gäbe, dass Komplizen auch das Haus der Angerufenen aufsuchen würden. Mit äußerst geschickter Gesprächsführung schaffen es die Betrüger regelmäßig Ängste bei ihren Opfern hervorzurufen und diese zur Übergabe ihrer Wertsachen zu bewegen. In den gestern Abend der Polizei bekanntgewordenen Fällen in Bischoffen, Driedorf und Haiger "rochen" die Senioren den Braten und beendeten die Gespräche.

Da es trotz aller Aufklärungsarbeit der Polizei den Betrügern immer wieder gelingt ihre Opfer dazu zu bringen Wertsachen an sie auszuhändigen, wenden sich die Ermittler mit einem Appell an die Angehörigen älterer Menschen: Klären Sie sie in Gesprächen über die Betrugsmasche auf und stellen Sie sich im Zweifel als Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe zu holen. Am Ende eines Betruges steht nicht selten der Verlust sämtlicher Barschaften und Wertsachen der Opfer.

Um nicht in die Falle der falschen Polizeibeamten zu tappen, gilt es folgende Tipps zu beherzigen:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: Suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell