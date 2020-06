Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigungen in der Kapelle Maria Hilf

Rietheim-Weilheim (ots)

Dem Polizeirevier Tuttlingen wurde gemeldet, dass bereits Ende Mai die Maria Hilf Kapelle in Weilheim durch Tatverdächtige beschädigt wurde. Es wurden Gitterstäbe von einem Holzgeländer abgeschlagen, weiterhin wurde ein Glockenseil nach unten geworfen und in der Kapelle geraucht, was zu Verschmutzungen führte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt ca. 1000.- Euro. Die Kapelle ist durchweg für jedermann geöffnet. Im Zuge der Ermittlungen wurde weiterhin bekannt, dass in der Mainacht ebenfalls durch Vandalismus Sachschäden entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 zu melden.

