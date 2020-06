POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Rielasingen-Worblingen - Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter gegen 03.00 Uhr in der Bahnhofstraße in ein Firmengebäude ein, indem ein Fenster eingeworfen wurde. Danach wurden mehrere hochwertige Handys aus den Büroräumen entwendet. Wer in der fraglichen Nacht in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Singen unter 07731/888-0 zu melden.

Konstanz - Körperverletzungsdelikte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtgebiet von Konstanz zu zwei angezeigten Sachverhalten. Zunächst wurde gegen 23.00 Uhr eine Auseinandersetzung in der Fürstenberstraße gemeldet. Ein 24-jähriger Mann wurde dort von einem Tatverdächtigen mit einem Stein angegriffen und am Kopf verletzt.

Gegen 04.20 h kam es im Fürstengutweg zu einem Angriff durch zwei unbekannte Täter. Nach ersten Ermittlungen wurde ein junges Paar durch zwei männliche Tatverdächtige angegriffen, einer der Geschädigten erhielt einen Schlag ins Gesicht, weiterhin wurde offensichtlich Pfefferspray versprüht. Die genaueren Hintergründe zur Tat sind aktuell noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Zur Klärung des Tatablaufes ist die Polizei auf weitere Zeugenhinweise angewiesen. Das Polizeirevier Konstanz bittet um Hinweise unter 07531/995-2222.

