Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorfer Markt - zwei Körperverletzugen und eine Sachbeschädigung - Gräber beschädigt in Wetschen ---

Diepholz (ots)

Körperverletzung auf dem Kirchdorfer Markt

Am Sonntag, 10.11.2019, gegen 03.35 Uhr, kam es in einem Festzelt auf dem Kirchdorfer Markt zu einer Körperverletzung aus einer von ca. 15-20 auf der Tanzfläche tanzenden Gruppe junger Personen. Nach einem Streitgespräch wegen des Tanzverhaltens schlug eine bislang unbekannte männliche Person dem Opfer mit der Faust in den Magen und ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Nach einer vorangegangenen Beleidigung / Pöbelei vor einem Festzelt kam es gegen 04.25 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung. Dabei schlug der bereits zuvor aus dem Festzelt verwiesene Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Dadurch kam das Opfer zu Fall und beschädigte seine Brille. Das Opfer wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Kirchdorf - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Sonntag, 10.11.2019, 03.43 Uhr bis 04.27 Uhr, trat ein bislang Unbekannter den linken Außenspiegel eines in Kirchdorf, Wehrmannsdamm, abgestellten PKW ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Maasen - Diebstahl aus Traktoren

In der Zeit von Freitag, 08.11.2019, 11.30 Uhr bis Samstag, 09.11.2019. 06.50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus zwei Traktoren, die auf einem Acker in Maasen/Berkel, Mühlenhorster Straße, abgestellt waren zwei Bedienteile / Tablets. Diese werden für die Konfiguration der technischen Daten der Traktoren benötigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Sulingen - Diebstahl aus Kartoffelautomaten

In der Zeit von Donnerstag, 07.11.2019, 18.00 Uhr bis Freitag, 08.11.2019, 10.20 Uhr, brach zum wiederholten Mal ein bislang unbekannter Täter den Selbstbedienungsautomaten für Kartoffeln in Sulingen, Hasseler Weg, auf und entwendete das darin befindliche Münzgeld.

Wetschen - Störung der Totenruhe

In der Zeit von Freitag, 08.11.2019, 18.00 Uhr bis Samstag, 09.11.2019, 09.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Friedhof in der Kirchstraße betreten. Sie trampelten auf mehreren Gräbern herum und nahmen mehrere Grablichter von den Gräbern. Die Grablichter wurden auf die Wege geworfen und dadurch zerstört. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

