Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch ins Vereinsheim des Tennisclubs

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht vom 18. auf dem 19.07.20 zwischen 21:30 und 11:50 Uhr versuchten unbekannte Täter zunächst die hintere Tür des Tennisclubs in Nettetal-Lobberich auf der Straße Rosental einzubrechen. Nachdem die Hebelversuche scheiterten drangen sie durch ein Fester ein. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den oder die Täter, oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte die Polizei an die Kripo in Viersen, 02162/3770 zu melden.

