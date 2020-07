Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: zwei Festnahmen von Wohnungseinbruch/Einsteigediebstahl

Brüggen-Bracht (ots)

Am heutigen 19.07.2020 um 05:05 Uhr stiegen die beiden Tatverdächtigen, nachdem sie zu einem Balkon in der ersten Etage hochgeklettert waren in die offene Wohnung ein. Sie wurden dabei von der Geschädigten entdeckt und flüchteten mit einem entwendeten Handy in den Nahbereich. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten sie von der Polizei angetroffen werden. Bei der Festnahme leistete einer der Beschuldigten Widerstand. Die beiden Beschuldigten, wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Viersen zugeführt. Die beiden Tatverdächtige sind polnischen Staatsangehörige, wovon einer einen Wohnsitz in Brüggen hat. Einer der Tatverdächtigen wurde nach Vernehmung entlassen, der andere wird am morgigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

