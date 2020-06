Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kirchenkollekte gestohlen

Heinsberg (ots)

Unbekannte Personen stahlen am 13. Juni (Samstag), zwischen 19 und 20 Uhr, die Kollekte einer heiligen Messe, die am Abend in einer Kirche an der Straße Kirchberg, gehalten wurde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

